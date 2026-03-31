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Apostar al turismo interno

Apostar al turismo interno
Yessica Calles
31 de marzo de 2026

El turismo es una fuente importante de ingresos para el país, y potenciar el turismo interno puede ser un gran impulso para la economía local. Al fomentar el turismo local, se generan empleos directos e indirectos y se aumenta el consumo interno.

Para aprovechar este potencial, es clave invertir en infraestructura turística, promocionar destinos nacionales y ofrecer paquetes atractivos.

Además, involucrar a las comunidades locales en la gestión turística puede generar ingresos adicionales y preservar el patrimonio cultural.

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Turismo
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Panamá
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