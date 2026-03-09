Palabras cortas

Apostar al valor agregado

Yessika Calles
09 de marzo de 2026

En un mundo globalizado, las exportaciones son fundamentales para el crecimiento económico de un país. Sin embargo, no basta con exportar materias primas; es crucial agregar valor a nuestros productos.

La transformación de recursos naturales en bienes con alto valor agregado genera empleos, atrae inversiones y diversifica la economía.

El sector logístico y de servicios es clave, pero debemos impulsar la producción local con valor agregado. Al hacerlo, no solo aumentan las exportaciones, sino que también se crea una economía más resiliente y sostenible.

