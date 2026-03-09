Apostar al valor agregado

En un mundo globalizado, las exportaciones son fundamentales para el crecimiento económico de un país. Sin embargo, no basta con exportar materias primas; es crucial agregar valor a nuestros productos.

La transformación de recursos naturales en bienes con alto valor agregado genera empleos, atrae inversiones y diversifica la economía.

El sector logístico y de servicios es clave, pero debemos impulsar la producción local con valor agregado. Al hacerlo, no solo aumentan las exportaciones, sino que también se crea una economía más resiliente y sostenible.