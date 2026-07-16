Comercio, cooperación y desarrollo

El comercio mundial es el puente que une a las naciones en torno al diálogo, la cooperación y el desarrollo compartido. A través del intercambio de bienes y servicios, los países complementan sus capacidades, garantizan el acceso a productos esenciales y fortalecen sus economías. Para naciones como Panamá, con vocación de servicio y conectividad, el comercio abierto representa estabilidad, generación de empleo y mayores oportunidades para sus ciudadanos. En necesario promover reglas claras y respeto mutuo en el comercio contribuye a la paz y al progreso.