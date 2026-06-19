Crecimiento acompañado de desafíos

Panamá mantiene un ritmo de crecimiento que destaca en América Latina. El Canal, la conectividad y los servicios siguen siendo motores sólidos que generan confianza en inversionistas. Al mismo tiempo, enfrentamos desafíos que no podemos ignorar. La inflación presiona a los hogares, la formalidad laboral requiere más apoyo, y sectores como educación y salud necesitan inversión estratégica para sostener este desarrollo a largo plazo. El crecimiento económico es la base, pero el desarrollo integral es la meta principal.