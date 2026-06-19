Palabras cortas

Crecimiento acompañado de desafíos

Crecimiento acompañado de desafíos
Yessika Calles
19 de junio de 2026

Panamá mantiene un ritmo de crecimiento que destaca en América Latina. El Canal, la conectividad y los servicios siguen siendo motores sólidos que generan confianza en inversionistas. Al mismo tiempo, enfrentamos desafíos que no podemos ignorar. La inflación presiona a los hogares, la formalidad laboral requiere más apoyo, y sectores como educación y salud necesitan inversión estratégica para sostener este desarrollo a largo plazo. El crecimiento económico es la base, pero el desarrollo integral es la meta principal.

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