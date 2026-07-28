Palabras cortas

Cuidar la imagen para atraer inversiones

Cuidar la imagen para atraer inversiones
Yessika Calles
28 de julio de 2026

La imagen de un país es también su carta de presentación ante el mundo. Panamá cuenta con fortalezas claras: ubicación estratégica, estabilidad macroeconómica y talento humano. Para atraer más inversión y promover exportaciones hacia nuevos mercados es fundamental proyectar coherencia, seguridad jurídica y visión de futuro. Los inversionistas valoran entornos predecibles, instituciones sólidas y mensajes que inspiren confianza. Cuidar nuestra reputación internacional no es un lujo, es una estrategia. Además de comunicar con responsabilidad.

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