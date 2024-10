Decisiones obligadas

Ahorrar y cambiar hábitos de consumo son las medidas obligadas que se han tenido que tomar en muchos hogares panameños para que el dinero alcance.

Recortar los gastos, consumir menos, reducir salidas o momentos de recreación para que el dinero rinda un poco más o se logre llegar a la próxima quincena, es lo que ha tocado para muchas familias.

Pero ¿Qué pasa con el que no puede o no le alcanza ni siquiera para ahorrar? La realidad es que hay hogares donde no queda nada y los que no tienen empleo viven una situación más complicada.