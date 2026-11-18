El tema de la mina es un tema país. No es de un gobierno, de una empresa ni de un sector. Nos involucra a todos. Por eso merece ser atendido con calma, respeto y responsabilidad. Toca empleo, economía, ambiente, comunidades y confianza, y por ello requiere información clara y espacios de diálogo. Panamá tiene la oportunidad de escucharse, de entender las miradas y de buscar puntos de encuentro. Cuando el diálogo se da con transparencia, es posible construir decisiones que cuiden el presente y abran oportunidades para el futuro.