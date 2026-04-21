El agro, sector de vital importancia

El sector agropecuario es clave para la seguridad alimentaria. Provee los alimentos que consumimos a diario y genera empleo en zonas rurales, donde las oportunidades laborales suelen ser limitadas. La producción local disminuye la vulnerabilidad ante alzas de precios internacionales y problemas logísticos externos. A su vez, activa cadenas de valor: transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización, que multiplican el impacto económico más allá de la finca. Por eso, requiere políticas estables, acceso a financiamiento, tecnología de riego y asistencia técnica.