Palabras cortas

El Canal, un activo estratégico

El Canal, un activo estratégico
Yessika Calles
07 de septiembre de 2026

En el Canal de Panamá el desafío ya no es solo mover más barcos. La apuesta está en diversificar: terminales portuarias en Atlántico y Pacífico, ampliar el corredor logístico y construir un gasoducto de GLP entre ambas riberas para generar nuevas fuentes de ingreso. Pero el reto más urgente es el agua. Entre El Niño, el consumo humano y la operación de las esclusas, el recurso cada vez alcanza menos. A eso se suma la tensión geopolítica que pone a la vía en el centro del mundo. El Canal es el activo estratégico de todo Panamá.

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