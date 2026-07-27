El clima y los retos económicos

El clima también influye en el desarrollo de un país. El fenómeno de El Niño nos recuerdan la importancia de planificar con anticipación. Cuando hay menos lluvias, la agricultura, la generación de energía y el tránsito por el Canal pueden verse afectados. Cuando hay exceso de precipitaciones, también enfrentamos desafíos en infraestructura, producción y logística. Para Panamá, que conecta al mundo, resulta clave fortalecer la resiliencia. Impulsar el uso eficiente del agua, apoyar al sector agropecuario, modernizar la infraestructura y promover acuerdos público-privados son pasos necesarios.