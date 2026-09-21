EL combustible y el costo de la vida

El aumento del precio del combustible preocupa a los panameños. No es solo el gasto al llenar el tanque. Es el efecto en cadena: el flete que sube, el producto que llega más caro al mercado, el pasaje que pesa más en el bolsillo. La canasta básica, los servicios públicos y el presupuesto del hogar resienten ese ajuste. Cuando el combustible se encarece, el costo de producir, trasladar y vender también lo hace. Es un impacto transversal que reduce el poder adquisitivo y presiona la vida diaria de miles de familias. La incertidumbre continuará.