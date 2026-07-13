El diálogo como motor económico

En un entorno global cada vez más competitivo, el diálogo se convierte en el instrumento más rentable que tiene un país. Panamá ha demostrado que los acuerdos nacen cuando los sectores productivos, el gobierno y los trabajadores construyen consensos. Hablar a tiempo permite anticipar crisis, atraer inversión y proteger el empleo. La confrontación, por el contrario, encarece los procesos, detiene proyectos y aleja oportunidades. Fortalecer la cultura del diálogo es apostar por la estabilidad y el crecimiento. Porque el desarrollo económico no se impone: se acuerda.