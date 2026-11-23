El desarrollo de conversaciones entre el gobierno y Minera Panamá marca una etapa relevante para el país. Este acercamiento busca establecer una hoja de ruta que permita atender los compromisos, fortalecer la estabilidad y brindar seguridad jurídica a las inversiones. El proceso facilita una coordinación directa para gestionar de manera responsable los aspectos técnicos, operativos y ambientales vinculados al proyecto. El objetivo radica en consolidar acuerdos transparentes y eficientes que impulsen el desarrollo nacional y la confianza.