Palabras cortas

El Niño y sus efectos en la economía

El Niño y sus efectos en la economía
Yessika Calles
17 de septiembre de 2026

El fenómeno de El Niño no es solo un evento climático, es una variable económica. Su impacto se siente en sectores clave para Panamá: el Canal, con la reducción de calado y tránsitos por bajos niveles de agua; el agro, con pérdidas en cosechas; la energía, con presión sobre la generación hidroeléctrica; y el comercio marítimo, con el alza de costos logísticos.

No se trata de alarmar, sino de planificar. La experiencia nos enseña que la resiliencia hídrica y la diversificación son la mejor inversión. Anticiparnos hoy es garantizar la competitividad de mañana.

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Panamá
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