El fenómeno de El Niño representa un desafío para el sector agropecuario y para la seguridad alimentaria del país. Ante este escenario, el respaldo a los productores debe ser oportuno, planificado y sostenido. Es fundamental que las instituciones articulen acciones preventivas: acceso a agua, asistencia técnica, financiamiento accesible y programas que reduzcan el impacto en las cosechas. Acompañar al productor en estos meses es proteger la producción nacional, mantener el abastecimiento y dar certidumbre a las familias rurales.