El valor del turismo de reuniones

Los eventos y congresos internacionales son motores clave para el dinamismo económico. Más allá de su propósito académico o corporativo, inyectan capital directo en sectores estratégicos como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local. Asimismo, actúan como vitrinas de inversión, impulsan el turismo de negocios y generan empleo. Además, posicionan al país, fomentando la transferencia de conocimiento, la innovación y el networking. Apoyar su realización no es solo organizar encuentros: es invertir en el desarrollo y la sostenibilidad económica.