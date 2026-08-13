Empleo formal y permanente

Es imperativo avanzar en la generación de empleos formales, permanentes y bien remunerados, alineados con la realidad económica del país. El desarrollo solo es sostenible cuando se refleja en el bienestar de las familias.

Para ello, resulta fundamental promover un diálogo constructivo entre el sector público y privado que impulse la inversión, la innovación y la formación del talento humano. Crear condiciones que favorezcan la productividad y la estabilidad laboral es una tarea compartida. Apostar por un empleo digno es apostar por la cohesión social y por un Panamá más próspero y equitativo.