Empleo para enfrentar crisis

La generación de empleo debe ser prioridad en la agenda nacional. Cuando el trabajo escasea, se deteriora el tejido social y se limita el desarrollo de las familias.

Por ello es necesario remover obstáculos que frenen la inversión y la contratación, garantizando seguridad jurídica y procesos eficientes.

Urge priorizar la ejecución de proyectos que ya cuentan con avales y que representan plazas formales para técnicos, profesionales y mano de obra calificada. El empleo formal sostiene hogares, financia la seguridad social y dinamiza la economía.