Palabras cortas

Empleo para enfrentar crisis

Empleo para enfrentar crisis
Yessika Calles
20 de abril de 2026

La generación de empleo debe ser prioridad en la agenda nacional. Cuando el trabajo escasea, se deteriora el tejido social y se limita el desarrollo de las familias.

Por ello es necesario remover obstáculos que frenen la inversión y la contratación, garantizando seguridad jurídica y procesos eficientes.

Urge priorizar la ejecución de proyectos que ya cuentan con avales y que representan plazas formales para técnicos, profesionales y mano de obra calificada. El empleo formal sostiene hogares, financia la seguridad social y dinamiza la economía.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR