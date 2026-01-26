Palabras cortas

Foro económico posiciona al país

Yessika Calles
26 de enero de 2026

Esta semana el país será epicentro de un evento económico muy importante: el Foro Económico Internacional de la CAF. Esta actividad que se desarrollará el 28 y 29 de enero posiciona al país como un centro de crecimiento y oportunidades en la región.

La presencia de mandatarios, líderes políticos y empresariales demuestra el interés en invertir y hacer negocios en Panamá.

El foro es una plataforma para mostrar las ventajas competitivas del país y atraer inversiones que generen empleo y desarrollo. Es un paso importante para consolidar a Panamá como un centro de desarrollo en América Latina.

