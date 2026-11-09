Fortaleza del sistema bancario

En tiempos donde una crisis externa genera ruido, vale recordar lo que somos. El sistema bancario panameño no es improvisado: es un Centro Bancario Internacional con más de 50 años, sólido, líquido y con índices de capital por encima de las exigencias. En medio de cualquier situación las entidades financieras han demostrado una regulación seria, supervisión permanente y bancos de primer orden. Por eso Panamá sigue siendo atractivo para la inversión, para el ahorro y para hacer negocios. No podemos desconocer esta realidad.