Palabras cortas

Fortaleza del sistema bancario

Fortaleza del sistema bancario
Yessika Calles
09 de noviembre de 2026

En tiempos donde una crisis externa genera ruido, vale recordar lo que somos. El sistema bancario panameño no es improvisado: es un Centro Bancario Internacional con más de 50 años, sólido, líquido y con índices de capital por encima de las exigencias. En medio de cualquier situación las entidades financieras han demostrado una regulación seria, supervisión permanente y bancos de primer orden. Por eso Panamá sigue siendo atractivo para la inversión, para el ahorro y para hacer negocios. No podemos desconocer esta realidad.

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