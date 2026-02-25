Generar empleos sigue siendo el reto

La creación de empleos formales es una necesidad imperante en el país. A pesar de los esfuerzos, el desempleo sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. Es urgente implementar políticas efectivas que fomenten la inversión, la innovación y el emprendimiento, especialmente en sectores que generen empleos formales. El gobierno y la empres privada deben unir esfuerzos para abordar este desafío. La formalización laboral no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumenta la recaudación fiscal y fortalece la economía.