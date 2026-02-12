Impacto del Carnaval en la economía

El Carnaval tiene un impacto positivo en la economía. Durante estas fechas, turistas visitan el país, generando ingresos para hoteles, restaurantes y comercios locales.

La industria del entretenimiento y los servicios también se benefician, creando empleos temporales y estimulando la economía informal.

Además, el Carnaval promueve la cultura y la identidad panameña, lo que puede atraer inversiones y proyectos a largo plazo. Es fundamental que se aprovechen estas oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible y equitativo del país.