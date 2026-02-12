Palabras cortas

Impacto del Carnaval en la economía

Yessika Calles
12 de febrero de 2026

El Carnaval tiene un impacto positivo en la economía. Durante estas fechas, turistas visitan el país, generando ingresos para hoteles, restaurantes y comercios locales.

La industria del entretenimiento y los servicios también se benefician, creando empleos temporales y estimulando la economía informal.

Además, el Carnaval promueve la cultura y la identidad panameña, lo que puede atraer inversiones y proyectos a largo plazo. Es fundamental que se aprovechen estas oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible y equitativo del país.

