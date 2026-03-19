Importancia de la recaudación

La recaudación de impuestos es importante para el desarrollo. Estos recursos permiten financiar servicios públicos esenciales como educación, salud y infraestructura, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Un sistema tributario justo y eficiente es clave para reducir la desigualdad y promover el crecimiento económico.

Es crucial que todos los recursos se utilicen de manera transparente y efectiva. Además, una recaudación efectiva permite al Estado implementar políticas públicas que fomenten la inversión y el empleo.