Impulsar la economía nocturna

La economía nocturna en Panamá genera empleo, cultura y turismo. Pero para que crezca de forma sana necesita tres acuerdos básicos. Primero, seguridad. Más iluminación, presencia policial inteligente y coordinación con locales para que trabajadores y clientes se sientan protegidos. Segundo, precios responsables.

Abusar de las tarifas aleja al consumidor. Competir con calidad y buen servicio fideliza y sostiene el negocio todo el año. Tercero, orden y apoyo. Horarios claros, formalización e impulso a la cultura nocturna local. El sector es un motor de desarrollo y sana convivencia.