La economía en los hogares

El aumento constante de los precios de productos básicos se ha convertido en un desafío para la economía familiar. Aunque algunos lo nieguen, la realidad es que hay una inflación que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, reduciendo su poder adquisitivo e impactando en su calidad de vida, ya que toca hacer recortes y ajustes obligatorios en el consumo. La realidad económica no es igual para todos. Hay mucha gente desempleada o cobrando salarios muy bajos, que a penas alcanzan para vivir. Una situación muy lamentable.