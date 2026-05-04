Palabras cortas

La estabilidad como base para crecer

La estabilidad como base para crecer
Yessika Calles
04 de mayo de 2026

La estabilidad económica no se decreta, se construye con consensos. En un contexto global incierto, Panamá necesita preservar la confianza a través de reglas claras, finanzas públicas ordenadas y un diálogo permanente entre sectores. Atraer inversión, fortalecer a las micro y pequeñas empresas, e impulsar la educación es clave. El crecimiento sostenible requiere equilibrar incentivos para producir con protección social para los más vulnerables. Cuando Estado, empresa privada y trabajadores avanzan en la misma dirección, se crea certeza.

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