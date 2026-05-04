La estabilidad como base para crecer

La estabilidad económica no se decreta, se construye con consensos. En un contexto global incierto, Panamá necesita preservar la confianza a través de reglas claras, finanzas públicas ordenadas y un diálogo permanente entre sectores. Atraer inversión, fortalecer a las micro y pequeñas empresas, e impulsar la educación es clave. El crecimiento sostenible requiere equilibrar incentivos para producir con protección social para los más vulnerables. Cuando Estado, empresa privada y trabajadores avanzan en la misma dirección, se crea certeza.