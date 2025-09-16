Palabras cortas

La oferta exportable

Yessika Calles
16 de septiembre de 2025

Fortalecer las exportaciones de productos agrícolas es una pieza clave en la economía del país. Apostar al valor agregado en productos alimenticios y manufacturados es fundamental para diferenciar nuestra oferta, aumentando su competitividad en el mercado global. Esto genera mayor rentabilidad para productores y agroindustrias. La innovación y tecnología permiten agregar valor a productos primarios, creando bienes de mayor calidad y demanda. Hay que aprovechar las oportunidades comerciales, que atraen grandes beneficios.

