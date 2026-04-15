Lo urgente es generar empleos

Pasar del plan a la acción, es lo que se necesita para generar puestos de trabajo. El crecimiento económico que tanto se resalta no tiene un valor real si no se traduce en la creación de empleos formales para miles que hoy sobreviven en la informalidad o el desempleo.

Lo importante ahora es generar empleos reales, con seguridad social y salarios dignos. Es necesario atraer inversiones y el sector privado requiere reglas claras y trámites ágiles para abrir negocios y expandirse sin miedo. También hay que apostar por el turismo, logística y tecnología.