Los pilares de la economía

El desarrollo económico sostenible requiere el aporte de todos los actores. El sector privado cumple un rol clave al impulsar la inversión, promover la innovación y generar empleo formal.

Los trabajadores, con su talento y compromiso, son parte esencial de ese proceso al aportar productividad y bienestar a sus familias.

La dinamización de la economía ocurre cuando inversión, trabajo y diálogo se articulan. Con coordinación entre Estado, empresas y trabajadores, la economía avanza con estabilidad y oportunidades para todos.