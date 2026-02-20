Oportunidades del sector turismo

El sector turismo es fundamental para la economía panameña, generando empleos y la entrada de dinero. Sin embargo, enfrenta retos importantes. Para aprovechar su potencial, Panamá debe diversificar su oferta turística, invertir en infraestructura y promover la sostenibilidad. El ecoturismo, el turismo de aventura y la gastronomía local son oportunidades para atraer visitantes. La colaboración público-privada es crucial para superar obstáculos y posicionar a Panamá como un destino turístico líder en la región. Es hora de que sea prioridad.