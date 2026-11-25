Las proyecciones para 2027 confirman que Panamá entra en una etapa de sólido dinamismo. Con un crecimiento estimado del 4.5 %, la economía demuestra su capacidad de resiliencia y expansión. El empuje del Canal, el repunte de la construcción, la logística, el turismo y el avance en obras clave como Río Indio, sumados a una eventual reactivación minera, dibujan un horizonte lleno de oportunidades. El escenario está listo; ahora toca aprovechar este impulso para generar más empleos formales y llevar bienestar real a cada hogar.