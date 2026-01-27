Palabras cortas

Panamá en el radar de inversionistas

Yessika Calles
27 de enero de 2026

Por dos días Panamá será el epicentro del diálogo para debatir y analizar temas referentes al futuro de la economía, el comercio y la inversión, con la realización del Foro Económico Internacional del CAF.

Este evento que inaugura mañana reúne a líderes globales y expertos en economía, lo que posiciona al país como un centro de crecimiento y oportunidades en la región.

Esta actividad coloca a Panamá en el radar de los inversionistas y lo consolida como un hub de desarrollo en América Latina. Una ventana muy importante para el país.

