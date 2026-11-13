Periodismo con sello propio

En el Día del Periodista, celebramos la vocación entre profundos desafíos laborales, tecnológicos y formativos. Hoy enfrentamos un ecosistema dominado por redes sociales donde cualquiera opina sin rigor ni experiencia, saturando a la audiencia de ruido y desinformación. Ante este panorama, la supervivencia de nuestro oficio exige dar un salto de calidad. El llamado urgente es a la especialización y a la actualización continua. Solo mediante el análisis profundo, la verificación rigurosa y el dominio técnico ofreceremos ese valor agregado insustituible que diferencia al verdadero periodismo de la simple viralidad.