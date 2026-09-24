Presión en la economía y los hogares

El incremento en el precio del combustible trasciende y se convierte en un factor con incidencia directa en los hogares y en la economía. Para las familias, representa una presión adicional sobre el presupuesto, al elevar los costos de movilidad y de bienes de consumo básico. En el plano económico, su impacto es transversal. Sectores como el agrícola, el transporte, la logística y el comercio ven incrementados sus costos de producción y distribución, lo que a su vez incide en los precios. Se trata de un insumo que afecta la competitividad y el poder adquisitivo.