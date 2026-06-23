Priorizar el sector agropecuario

El sector agropecuario cumple un rol fundamental en Panamá. Garantiza alimentos en nuestras mesas, sostiene miles de empleos y dinamiza la economía de las comunidades rurales. Su aporte va más allá de la producción.

Por eso resulta clave protegerlo y fortalecerlo. Esto implica políticas públicas coherentes, acceso a financiamiento, tecnología y mejor infraestructura.

Invertir en el agro es invertir en seguridad alimentaria y en el bienestar de las familias productoras. Un país que valora su campo garantiza bienestar para el futuro.