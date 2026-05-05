Palabras cortas

Productividad como motor nacional

Productividad como motor nacional
Yessika Calles
05 de mayo de 2026

La economía panameña tiene la oportunidad de crecer fortaleciendo su productividad. Más allá de megaproyectos, el país necesita impulsar a las pymes, modernizar el agro y aprovechar el talento joven en tecnología y logística. Cerrar la brecha digital, simplificar trámites y vincular la educación técnica con la demanda laboral son pasos concretos. El turismo, la agroindustria y los servicios especializados pueden generar empleo de calidad si se articulan con políticas claras. El reto es convertir el potencial en resultados tangibles para cada ciudadano.

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