Proyección para la inversión

La proyección internacional de un país depende tanto de sus fortalezas como de la percepción que generan sus instituciones. Inversionistas y turistas analizan estabilidad, seguridad jurídica y coherencia antes de tomar decisiones. Panamá cuenta con ventajas competitivas reconocidas: posición geográfica estratégica, hub logístico de primer nivel y conectividad aérea que une continentes. Cuidar la imagen país es cuidar la generación de empleo y el desarrollo económico. La inversión y el turismo llegan donde existe confianza y certeza.