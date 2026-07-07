Proyectos para dinamizar la economía

Los proyectos de infraestructura representan una oportunidad valiosa para impulsar la economía y fomentar la creación de empleo de manera inclusiva. Cada iniciativa involucra a diversos actores: profesionales, trabajadores, empresas locales y comunidades, generando beneficios compartidos.

Cuando estas obras se desarrollan mediante planificación, criterios técnicos sólidos y gestión transparente, sus efectos positivos se extienden más allá de la construcción. Facilitan la inversión, optimizan la conectividad y elevan la calidad de vida.