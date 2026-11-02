Proyectos que dinamizan la economía

El desarrollo de obras de infraestructura representa un motor indispensable para dinamizar la economía nacional.

La ejecución oportuna de estos proyectos no solo impulsa la reactivación financiera e incentiva la inversión, sino que también fomenta la generación de empleos formales que impactan directamente en el bienestar de la población.

Avanzar con visión estratégica hacia una agenda de infraestructura sólida fortalece la competitividad territorial y sienta las bases de un crecimiento sostenible en beneficio de todos.