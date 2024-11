Reformas a la CSS, mucho por analizar

¿Somos los cotizantes los causantes de la crisis del Seguro Social? considero que no. Los trabajadores hemos cumplido sin falta en nuestro aporte que es descontado todas las quincenas. Que el dinero no llegue o sea mal administrado, no es culpa nuestra. Se habla de la “gota de sacrificio” de los tres sectores (empresarios, trabajadores y gobierno) pero todo apunta a que el sector trabajador será el más sacrificado. En inflación y en desempleo se traducirá el ajuste del 3% a la cuota de los patronos y el “aporte extra” que dará el Estado saldrá de los impuestos que pagamos obligatoriamente todos los panameños.