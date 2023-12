Salir a buscar las oportunidades

Luego de los acontecimientos que han dejado muy afectada la imagen del país, es necesario impulsar una estrategia que implique salir a buscar a inversionistas y promocionar las ventajas competitivas de Panamá.

El país avanza en una recuperación que dependerá no solo de las medidas que se tomen a lo interno, también depende de la búsqueda de oportunidades y potenciales inversiones que se traduzcan en la generación de empleos dignos.

Quedarse de brazos cruzados y no actuar no puede ser la postura. Todos los sectores deben contribuir a este proceso y participar de forma activa para ese objetivo. No vale solo criticar.