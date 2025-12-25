Se comparte todos los días

La Navidad nos recuerda la importancia de compartir y ser solidarios. Sin embargo, no debemos esperar a esta fecha para demostrar nuestra bondad. La generosidad y el respeto deben ser parte de nuestro día a día.

Podemos ser buenos personas todos los días, sin necesidad de una fecha especial. Compartir, escuchar y ayudar a los demás son acciones que podemos realizar en cualquier momento. No dejemos que la Navidad sea la única ocasión para ser buenos, seamos buenos todos los días del año. La bondad no tiene fecha de caducidad.