Palabras cortas

Se mantienen optimistas

Se mantienen optimistas
Yessika Calles
06 de abril de 2026

Se espera que el mercado laboral muestre signos de mayor recuperación en los próximos meses, impulsado por la reactivación económica y proyectos de infraestructura. Sin embargo, la inversión privada sigue pasando momentos de dificultad, lo que podría limitar la creación de empleos formales. Es fundamental que el gobierno fomente la inversión y promueva políticas para impulsar sectores clave como la logística y el turismo. La generación de empleos de calidad es crucial para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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