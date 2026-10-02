Se reactiva el comercio

Hoy inicia el Panama Black Weekend, una actividad clave para la dinamización del comercio. Más que una jornada de descuentos, representa actividad económica, generación de empleos y mayor circulación de dinero.

Desde hoy, muchos establecimientos participarán con ofertas que incentivan el consumo responsable y fortalecen al sector formal. Además, impulsa el turismo de compras y posiciona a Panamá como un destino comercial competitivo en la región. Respaldar esta iniciativa es contribuir a la reactivación económica.