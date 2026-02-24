Seguridad para atraer inversión

La seguridad jurídica es fundamental para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico en Panamá. Un marco legal claro es esencial para que los inversionistas se sientan seguros y confiados en su decisión de invertir en el país. La seguridad jurídica no solo protege los derechos de los inversionistas, sino que también promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se traduce en empleos de calidad y oportunidades de desarrollo para los panameños. Es imperativo que las cosas se hagan bien para evitar errores que cuesten en el futuro.