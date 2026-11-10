Soberanía, progreso y crecimiento

El 10 de noviembre evoca el Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una fecha que trasciende la memoria patria para convertirse en lección económica.

Aquel gesto libertario no solo buscaba autonomía política, sino la facultad de decidir sobre la producción, el comercio local y el destino de nuestros propios recursos.

Hoy, el verdadero desarrollo de una nación exige honrar esa soberanía mediante el fortalecimiento del sector agrícola, el impulso a la industria nacional y la inversión en capital humano.

La libertad económica real se edifica diversificando la riqueza y generando oportunidades dignas para cada región del país.