Sube el costo de la vida

El incremento sostenido en el costo de la vida continúa impactando a los hogares panameños. Los precios de la canasta básica se mantienen elevados y el poder adquisitivo enfrenta limitaciones crecientes. En este contexto, el comportamiento del precio del combustible representa un factor adicional de presión, dado su efecto transversal en la cadena de producción y distribución. Esto afecta tanto a las familias como a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Resulta indispensable evaluar medidas que mitiguen el impacto sobre la economía.