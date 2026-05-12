Palabras cortas

Turismo como motor de la economía

Turismo como motor de la economía
Yessika Calles
12 de mayo de 2026

El turismo es un motor estratégico para el desarrollo económico y la proyección internacional de un país. Más allá de las cifras, representa empleo, inversión y oportunidades para comunidades urbanas y rurales. Cada visitante que llega activa una cadena productiva que beneficia al transporte, la hotelería, la gastronomía y la artesanía local, fortaleciendo a pequeñas y medianas empresas. Por ello, apostar por una industria turística sostenible, segura y de calidad no es solo una decisión económica, sino un compromiso con el bienestar colectivo..

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR