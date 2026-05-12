Turismo como motor de la economía

El turismo es un motor estratégico para el desarrollo económico y la proyección internacional de un país. Más allá de las cifras, representa empleo, inversión y oportunidades para comunidades urbanas y rurales. Cada visitante que llega activa una cadena productiva que beneficia al transporte, la hotelería, la gastronomía y la artesanía local, fortaleciendo a pequeñas y medianas empresas. Por ello, apostar por una industria turística sostenible, segura y de calidad no es solo una decisión económica, sino un compromiso con el bienestar colectivo..