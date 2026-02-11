Un sector importante para la economía

El turismo es un sector clave para la economía panameña, generando empleo y divisas para el país. Panamá ofrece una rica diversidad cultural, playas impresionantes, el Canal de Panamá y lugares históricos, que lo convierte en un destino atractivo para visitantes de todo el mundo.

La inversión en infraestructura turística y la promoción efectiva son fundamentales para seguir creciendo en este sector. Panamá debe aprovechar su potencial turístico al máximo, creando oportunidades para las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.