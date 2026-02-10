Una inyección a la economía

El Carnaval es una de las celebraciones que tiene gran impacto en la economía, sobre todo en el interior del país. Durante estas fechas, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan las provincias, generando un aumento en la demanda de servicios y productos locales.

Hoteles, restaurantes y comercios en general se benefician de la afluencia de visitantes, lo que se traduce en un impulso para la economía local. Además, el transporte, la producción y venta de artesanías, alimentos, bebidas y diversos productos se ven favorecidas.