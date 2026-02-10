Palabras cortas

Una inyección a la economía

Una inyección a la economía
Yessika Calles
10 de febrero de 2026

El Carnaval es una de las celebraciones que tiene gran impacto en la economía, sobre todo en el interior del país. Durante estas fechas, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan las provincias, generando un aumento en la demanda de servicios y productos locales.

Hoteles, restaurantes y comercios en general se benefician de la afluencia de visitantes, lo que se traduce en un impulso para la economía local. Además, el transporte, la producción y venta de artesanías, alimentos, bebidas y diversos productos se ven favorecidas.

